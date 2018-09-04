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В ЦБ допустили повышение ключевой ставки

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Центробанк отмечает появление ряда факторов в пользу повышения ключевой ставки, которая сейчас составляет 7,25% годовых. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Глобального форума Альянса за финансовую доступность.

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«Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки», — приводит ее слова ТАСС.

Глава ЦБ пояснила, что видит повышенную волатильность на финансовых рынках и ускорение инфляции в России из-за внешних факторов. Однако, как заверила Набиуллина, «основные риски носят временный характер».

Она добавила, что изменения на внешних рынках обсудят на совете директоров 14 сентября. 

Последний раз ЦБ повышал ставку в декабре 2014 года. Заявление Набиуллиной заставили рубль расти по отношению к доллару, отмечает «Звезда»

Так, в начале торгов на Московской бирже курс доллара к рублю повысился до 68,4 рубля, а после слов главы Центробанка опустился на 8 копеек — до 68,04.

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