В ЦБ допустили повышение ключевой ставки

Центробанк отмечает появление ряда факторов в пользу повышения ключевой ставки, которая сейчас составляет 7,25% годовых. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Глобального форума Альянса за финансовую доступность.

«Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки», — приводит ее слова ТАСС.

Глава ЦБ пояснила, что видит повышенную волатильность на финансовых рынках и ускорение инфляции в России из-за внешних факторов. Однако, как заверила Набиуллина, «основные риски носят временный характер».

Она добавила, что изменения на внешних рынках обсудят на совете директоров 14 сентября.

Последний раз ЦБ повышал ставку в декабре 2014 года. Заявление Набиуллиной заставили рубль расти по отношению к доллару, отмечает «Звезда».

Так, в начале торгов на Московской бирже курс доллара к рублю повысился до 68,4 рубля, а после слов главы Центробанка опустился на 8 копеек — до 68,04.