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Назван продлевающий жизнь продукт

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Канадские специалисты из Университета Макмастера изучили действие молока на организм человека. По словам исследователей, употребление этого продукта трижды в день значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Ученые в течение девяти лет изучали показатели 137 тыс. человек в возрасте от 35 до 70 лет из разных стран. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Lancet.

Оказалось, что наиболее высокая смертность была зафиксирована в группе людей, игнорирующих молочные продукты. При этом люди, употреблявшие молоко белее двух раз в день, жили дольше. В том числе у них была заметно снижена смертность в результате проблем с сердцем и сосудами.

Исследователи пришли к выводу, что молочные продукты полезны для здоровья. В первую очередь они порекомендовали употреблять молоко и йогурты повышенной жирности.

В июле американские ученые из Университета штата Иллинойс выяснили, что употребление омега-3 жирных кислот может предотвратить возникновение рака, а также остановить его рост и распространение.

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