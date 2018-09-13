Телеканал РЕН ТВ взял две премии «МедиаБренд»

Телеканал РЕН ТВ стал победителем в номинациях «Лучший дизайн логотипа» и «Лучший проморолик документальной программы, аналитической программы, политического ток-шоу, общественно-политического шоу» Шестого телевизионного конкурса дизайна, маркетинга и промоушена «МедиаБренд». Церемония награждения прошла 12 сентября в Москве.

В номинации «Лучший дизайн логотипа» была представлена айдентика телеканала. Жюри, состоящее из иностранных телевизионных специалистов и российских профессионалов, признало дизайн логотипа РЕН ТВ лучшим среди конкурентов.

Победу во второй номинации каналу принес проморолик документальных спецпроектов. Он сделан в формате занимательной статистики и обращается к вопросам, волнующим каждого человека. Чтобы узнать, каково наше место и предназначение в стремительно меняющемся мире, авторы видео предлагают посмотреть документальные проекты канала.

Кроме того, РЕН ТВ занял второе место в номинациях «Круто за копейки» (ролик «Миссия Невыполнима. Лифт») и «Лучшая эфирная промокампания фильма или сериала» (ролик «Миссия невыполнима. Музыка»). Также телеканал получил четыре бронзы — за «Лучшую операторскую работу» (ролик «Тайны Чапман и самые шокирующие гипотезы. Шахматы»), «Лучшее использование звука» (ролик «Кремень. Адреналин»), «Лучший проморолик документальной, аналитической программы, политического ток-шоу, общественно-политического шоу» (ролик «Тайны Чапман и самые шокирующие гипотезы. Шахматы») и «Лучший проморолик фильма или сериала иностранного производства» (ролик «Игра престолов. Меч в игре»).

Ранее, 13 сентября, стало известно, что Пятый канал занял призовые места в восьми номинациях конкурса «МедиаБренд».