«Пятый канал» получил две премии на конкурсе «МедиаБренд»

«Пятый канал» получил премии на престижной премии «МедиаБренд» в двух номинациях: «Лучший вирусный ролик» и «Лучший дизайн в промо». Об этом телеканал сообщил на своем сайте.

Видео, смонтированное и озвученное к показу фильма «Самогонщики», заняло первое место в номинации «Лучший вирусный ролик».

Лучшим дизайном был признан проект «Петербургский алфавит», в котором звездные жители Северной столицы знакомят телезрителей с буквами, неразрывно связанными с городом.

Церемония награждения финалистов Шестого телевизионного конкурса дизайна, маркетинга и промоушна «МедиаБренд» прошла в Москве в Большом зале Digital October. Конкурс является одним из самых престижных и значимых в индустрии.