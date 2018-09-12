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«Пятый канал» получил две премии на конкурсе «МедиаБренд»

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Фото: Пятый канал
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«Пятый канал» получил премии на престижной премии «МедиаБренд» в двух номинациях: «Лучший вирусный ролик» и «Лучший дизайн в промо». Об этом телеканал сообщил на своем сайте.

Видео, смонтированное и озвученное к показу фильма «Самогонщики», заняло первое место в номинации «Лучший вирусный ролик».

Лучшим дизайном был признан проект «Петербургский алфавит», в котором звездные жители Северной столицы знакомят телезрителей с буквами, неразрывно связанными с городом.

Церемония награждения финалистов Шестого телевизионного конкурса дизайна, маркетинга и промоушна «МедиаБренд» прошла в Москве в Большом зале Digital October. Конкурс является одним из самых престижных и значимых в индустрии.

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