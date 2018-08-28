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Руководитель мультимедийной редакции МИЦ «Известия» рассказал о трендах в медиаиндустрии

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Фото: Союз журналистов России
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Руководитель мультимедийной редакции и телеканала «Известия» Олег Кузин выступил перед юными журналистами и региональными СМИ на медиафоруме «Инфорум», организованном Союзом журналистов России. Олег рассказал о последних тенденциях в сфере медиаиндустрии, проблемах, с которыми сталкиваются как журналисты, так и читатели, а также рисках, которые несет в себе безответственная проверка фактов. Спикер уделил особое внимание производству фейков и их популярности в наше время, поскольку большое количество новостей генерируют сами пользователи, а для достижения политических целей могут выдать постановочные съемки за видео от очевидцев.

— В наше время перед журналистами стоит задача не только достоверно и оперативно выпустить информацию, что является для нас приоритетом, но красиво подать ее с точки зрения текста, видеомонтажа, передачи эмоций и показа деталей. Новости сейчас обретают формат, который позволяет смотреть их на любой платформе. Создавая новый телеканал «Известия», мы решили производить не просто классические новостные сюжеты, а материалы-ролики, которые могут распространяться как по телевидению, так и в интернете. Вещание канала мы разбили на каждый час, в котором четыре блока по 15 минут. Тем самым мы сразу учли новые возможности потребления контента — в электричке, метро, автомобиле, — рассказал Кузин.

Главные тренды, по его мнению, которые сохранятся в ближайшее время, — это поиски новых средств визуализации, внимание к деталям и эмоциям, широкое использование контента пользователей и усложнение инфографики.

В работе медиафорума приняли участие журналисты, блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители СМИ, представители региональной власти, федеральные эксперты.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ входят производственный комплекс, созданный на базе новостных служб РЕН ТВ, Пятого канала, телеканала «78», а также интернет-портал iz.ru, телеканал iz.ru и газета «Известия». «Известия» являются производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды. Общая аудитория новостных ресурсов МИЦ «Известия» составляет 40 млн человек.

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