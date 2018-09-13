«Пятый канал» занял призовые места в восьми номинациях конкурса «МедиаБренд»

«Пятому каналу» присудили восемь премий Шестого телевизионного конкурса дизайна, маркетинга и промоушна «МедиаБренд». Как информирует пресс-служба канала, церемония награждения прошла 12 сентября в Москве.

Первое место канал занял в двух номинациях: проект «Пятого» «Самогонщики» был признан лучшим вирусным роликом, а проект «Петербургский алфавит» продемонстрировал лучший дизайн в промо. Он также занял третье место в номинации «Лучший копирайт».

Вторые места заняли проекты «День ангела» (номинация «Лучшая операторская работа»), «Алые паруса» («Лучший ивент»), а «Уличный гипноз» получил награду в номинации «Лучший проморолик телевизионной программы life-style, спортивной программы, детской программы». Кроме того, второе место досталось проекту «Аврора» в номинации «Лучший дизайн при использовании современных технологий (Графика реального времени, VR, AR)». Помимо этого, проект «Свои» был признан третьим среди лучших комплексных промокампаний.

Церемония награждения финалистов конкурса «МедиаБренд», который является одним из самых престижных и значимых в индустрии, прошла в Большом зале Digital October.