Пятый канал представит шоу о светской жизни

В сентябре на Пятом канале состоится премьера еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская жизнь», передача адресована тем, что хочет первым узнавать новости из мира шоу-бизнеса и знаменитостей.

«Светская жизнь» будет представлена в формате тележурнала: зрителей ожидают самый яркие медийные персоны, захватывающие репортажи, горячие подробности, эксклюзивы и откровенные интервью.

Звезды российского шоу-бизнеса расскажут о своих секретах и поделятся тем, как шли к сегодняшней популярности.

Аудитории станет известно о свадебных хлопотах, рождении детей и разводах. Звезды расскажут о рецептах красоты, дадут советы по воспитанию детей и поделятся самыми сокровенными мыслями.

Премьера программы состоится на Пятом канале 2 сентября в 11:10. В этом выпуске тележурнала зрителям расскажут, как, где и с кем проводят свои отпуска Алла Пугачева, София Ротару, Зара и Полина Гагарина и покажут эксклюзивные кадры экстремального отдыха певицы Валерии и Иосифа Пригожина в горах.

В начале августа более 15 проектов Пятого канала вошли в шорт-лист конкурса «МедиаБренд».