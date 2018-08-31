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Пятый канал представит шоу о светской жизни

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В сентябре на Пятом канале состоится премьера еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская жизнь», передача адресована тем, что хочет первым узнавать новости из мира шоу-бизнеса и знаменитостей.

«Пятый канал» получил престижную премию за сериал «Свои»
Детективный сериал собственного производства, запущенный командой канала в 2017 году, пользовался особенной популярностью среди российских телезрителей

«Светская жизнь» будет представлена в формате тележурнала: зрителей ожидают самый яркие медийные персоны, захватывающие репортажи, горячие подробности, эксклюзивы и откровенные интервью.

Звезды российского шоу-бизнеса расскажут о своих секретах и поделятся тем, как шли к сегодняшней популярности.

Аудитории станет известно о свадебных хлопотах, рождении детей и разводах. Звезды расскажут о рецептах красоты, дадут советы по воспитанию детей и поделятся самыми сокровенными мыслями.

Премьера программы состоится на Пятом канале 2 сентября в 11:10. В этом выпуске тележурнала зрителям расскажут, как, где и с кем проводят свои отпуска Алла Пугачева, София Ротару, Зара и Полина Гагарина и покажут эксклюзивные кадры экстремального отдыха певицы Валерии и Иосифа Пригожина в горах.

В начале августа более 15 проектов Пятого канала вошли в шорт-лист конкурса «МедиаБренд».

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