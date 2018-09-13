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Вице-президент Tesla объявил об уходе с поста

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Фото: Global Look Press/Aleksey Bychkov
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Вице-президент по международным финансам и операциям американского автопроизводителя Tesla Джастин Маканир объявил о своем уходе из компании.

Как сообщает RT, топ-менеджер собирается стать финансовым директором другой компании. Маканир подчеркнул, что любые спекуляции по поводу его ухода являются некорректными.

Неделю назад из Tesla ушли еще два высокопоставленных сотрудника — начальница отдела кадров Габриэль Толедано и главный бухгалтер Дэйв Мортон.

Исследователи из Левенского университета в Бельгии ранее нашли способ взломать защиту седана Tesla Model S.

Эксперты узнали, что в защитной системе машины используется уязвимый алгоритм. Для взлома необходимо получить два кода с любых брелков — с ними можно подобрать все возможные ключи для любой комбинации пар.

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