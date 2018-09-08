Из Tesla ушли начальник отдела кадров и главный бухгалтер

Компанию Tesla покинули главный бухгалтер Дейв Мортон и руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщило агентство Bloomberg.

«С тех пор как я присоединился к Tesla 6 августа, уровень внимания общественности к компании, как и ритм внутри нее, превзошли мои ожидания», — заявил Мортон, который устроился за день до того, как Илон Маск сообщил о планах сделать Tesla частной компанией.

Позже, 24 августа, Маск заявил, что компания продолжит быть публичной. Миллиардер отказался приобретать акции компании, о чем говорил ранее.

7 сентября Маск покурил марихуану и выпил виски в прямом эфире калифорнийского блогера.