Прямой эфир

Из Tesla ушли начальник отдела кадров и главный бухгалтер

0
Фото: TASS/Imago/Steve Bauerschmidt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компанию Tesla покинули главный бухгалтер Дейв Мортон и руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщило агентство Bloomberg.

«С тех пор как я присоединился к Tesla 6 августа, уровень внимания общественности к компании, как и ритм внутри нее, превзошли мои ожидания», — заявил Мортон, который устроился за день до того, как Илон Маск сообщил о планах сделать Tesla частной компанией.

Позже, 24 августа, Маск заявил, что компания продолжит быть публичной. Миллиардер отказался приобретать акции компании, о чем говорил ранее.

7 сентября Маск покурил марихуану и выпил виски в прямом эфире калифорнийского блогера. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВВС США могут лишить Маска секретного доступа из-за курения марихуаны
На Маска подали в суд за биржевые махинации

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017