Ученые взломали защиту электромобиля Tesla за две секунды

Исследователи из Левенского университета в Бельгии нашли способ взломать защиту седана Tesla Model S, пишет портал The Wired.

Электрокар заводится при помощи брелка, который посылает автомобилю зашифрованный код по беспроводному соединению.

Эксперты узнали, что в защитной системе машины используется уязвимый алгоритм. Для взлома необходимо получить два кода с любых брелков — с ними можно подобрать все возможные ключи для любой комбинации пар.

В результате ученые получили таблицу ключей объемом шесть терабайт. Нужный ключ удалось подобрать менее чем за две секунды.

Набор взломщика Tesla авторы исследования оценили в $600. В компании утверждают, что модели S, проданные после июня 2018 года, неуязвимы для этой атаки.

Как пишет издание, две недели назад Tesla выпустила новые антиугонные функции для модели S, которые включают в себя возможность установки PIN-кода, который необходимо ввести на дисплее приборной панели, чтобы управлять автомобилем.

В начале августа Tesla отчиталась о рекордных квартальных убытках.