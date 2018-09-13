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Цена нефти Brent превысила $80

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Стоимость нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 22 мая.

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Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent росла на торгах на 1,12%, до $80,11 за баррель, передает «Газета.ру». Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,31%, до $70,85 за баррель.

По словам экспертов, цены на нефть растут на фоне заявления ОПЕК о том, что Иран в августе снизил добычу на 150 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 3,58 млн баррелей в сутки.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что цены на нефть вряд ли повлияют на темпы роста российской экономики. По словам Набиуллиной, экономика России не вырастет больше, чем на 1,5–2% за год, и увеличение нефтяных котировок не скажется на темпах ее роста.

10 сентября в ходе торгов на Московской бирже курс доллара резко повысился и преодолел отметку в 70 рублей впервые с 16 марта 2016 года. Курс евро также подскочил до отметки в 81,65 рубля.

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