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«Газпром нефть» подняла оценку запасов нефти на Сахалине

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Госкорпорация «Газпром нефть» утвердила обнаруженные в Охотском запасы углеводородов месторождения «Нептун» в госкомиссии по запасам полезных ископаемых. Об этом сообщил глава компании Александр Дюков.

«Они составили 415,8 млн тонн нефти по категориям С1+С2, что в 1,6 раза превышает первоначальную оценку», — цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что месторождение «Нептун», открытое компанией в 2017 году, стало одним из ее крупнейших активов по объему запасов. Вместе с тем Дюков не исключил, что запасы «Газпром нефти» в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут возрасти, поскольку компания продолжает геологоразведочные работы на лицензионном участке шельфа Сахалина.

В июле Минэкономразвития опубликовало доклад, в котором зафиксирован рост добычи полезных ископаемых. В июне этот показатель составил 2,8% по сравнению с 1,3% в мае.

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