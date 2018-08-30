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Эксперты спрогнозировали рост прибыли нефтяников на 40%

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В 2018 году прибыль российских нефтяных компаний (EBITDA) вырастет на 35–40% в случае, если цена российского сорта Urals в среднем по году составит $70 за баррель, а обменный курс доллара США будет около 62 рублей. К такому выводу пришли аналитики агентства Moody's, с исследованием которого ознакомились «Известия». С его оценками согласны аналитики агентства Fitch и инвестиционной группы «Атон».

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Рост прибыли нефтяников в Moody's объяснили повышением цен на сырье и ослаблением рубля к американскому доллару. В агентстве считают, что цена на баррель в рублях и гибкая налоговая нагрузка помогут сохранить стабильность финансовых результатов компаний в национальной валюте. В качестве фактора, способствующего увеличению доходов, аналитики отметили также ослабление «нефтяной сделки» ОПЕК+.

Судя по отчетности за первое полугодие 2018 года, крупнейшие нефтяные компании уже значительно нарастили финансовые и операционные показатели. Однако основные дивиденды достанутся государству в связи с ростом налоговых сборов.

Согласно бюджетному правилу, государство забирает сверхдоходы от продажи нефти. Всё, что выше $40 за баррель, уходит в Фонд национального благосостояния. В связи с чем, по мнению эксперта, благополучие нефтяных компаний фактически станет инвестицией в экономику страны.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Прибыль нефтяников вырастет на 40% за счет курса рубля и цен на нефть

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