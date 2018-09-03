Новак назвал нецелесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию

Министерство энергетики России не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию. Об этом 3 сентября заявил глава ведомства Александр Новак.

«У нас предусмотрены индикативными балансами нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Белоруссию, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами», — приводит слова министра «РИА Новости».

Он также добавил, что в 2018 году некоторые виды нефтепродуктов из России в республику поставлялись из-за единого экономического пространства.

На следующий год, по словам главы Минэнерго, предстоит установить предельный объем поставок нефтепродуктов в Белоруссию.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в неуплате пошлин от реэкспорта российской нефти в нарушение договоренностей. По его словам, страны договорились о том, что Белоруссия будет продавать 6 млн т нефти из России, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет. Однако позже стоимость нефти резко подскочила, благодаря чему белорусы получили больше денег, чем рассчитывало российское правительство. Впоследствии Россия перестала перечислять часть денежных средств.