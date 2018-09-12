В ДНР рассказали об обстреле украинскими силовиками поселений Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя администрации Новоазовского района.

«В результате обстрела со стороны украинских силовиков села Саханка пулевое ранение ноги получил мирный житель. В настоящее время обстрел продолжается. Раненого эвакуируют», — рассказал представитель администрации.

По словам главы администрации Новоазовского района Анатолия Яновского, обстрел продолжается 1,5 часа. Сообщается, что, помимо села Саханка, огонь ведется по Ленинскому, Коминтерново и Безыменному.

В оперативном командовании ДНР сообщили, что украинские силовики выпустили по югу ДНР около 40 мин.

ВСУ планируют нанести по территории Донбасса три удара в течение пяти дней, заявил 8 сентября заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В начале сентября источники ДНР в генштабе ВСУ рассказали о подготовке наступления. Сообщалось, что на первом этапе украинские силовики начнут артподготовку с использованием реактивной и ствольной артиллерии.

Затем несколько бригад атакуют позиции республики. В то же время 128-я горно-штурмовая бригада использует отвлекающий маневр и обеспечит прикрытие левого фланга наступающей группировки. Целью операции назывался выход к российской границе и зачистка территории Донбасса.