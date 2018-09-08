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В ДНР сообщили о подготовке Украиной трех ударов по Донбассу

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют нанести по территории Донбасса три удара в течение пяти дней, рассказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

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Он напомнил, что ранее в ДНР узнали о планах наступления ВСУ на мариупольском направлении. 4 сентября власти республики сообщили о формировании Украиной наступательной ударной группировки из 12 тыс. человек.

«Кулак» сформирован. Мы озвучивали численность, сколько находится в этом «кулаке», если можно так выразиться. Противник планирует осуществить три удара. Два параллельных на юге — это Широкино и Коминтерново. И один отвлекающий», –– приводит слова военного RT.

По словам Басурина, для последнего удара Киев направил спецбригаду.

«Специальная бригада прибыла, 128-я горно-пехотная — это в районе Тельманово, это севернее готовится», — добавил он.

Отмечается, что длительность операции составит пять дней. Однако в ДНР не исключают, что после обнародования планов ВСУ Киев откажется от наступления.

«Однако стопроцентных гарантий этого нет», –– сказал Басурин.

В начале сентября источники ДНР в генштабе ВСУ рассказали о подготовке наступления.

Сообщалось, что на первом этапе украинские силовики начнут артподготовку с использованием реактивной и ствольной артиллерии. Затем несколько бригад атакуют позиции республики. В то же время 128-я горно-штурмовая бригада использует отвлекающий маневр и обеспечит прикрытие левого фланга наступающей группировки.

Целью операции назывался выход к российской границе и зачистка территории Донбасса.

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