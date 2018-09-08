Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах в Донбассе

Группа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась при попытке выхода в направлении позиций самопровозглашенной ДНР. Об этом 8 сентября сообщил глава пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов, ссылаясь на разведданные.

По его словам, инцидент произошел ночью 5 сентября вблизи позиций 36-й бригады морской пехоты. Украинские силовики восьмого полка спецназначения пытались проникнуть на территорию республики, но подорвались на своих же минных заграждениях.

Один военный погиб, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии, отмечает Донецкое агентство новостей.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тыс. человек.

В начале сентября ситуация в Донбассе обострилась из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко, которое произошло 31 августа 2018 года. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», скончался и его телохранитель. Спустя три дня после убийства ВСУ обстреляли зажигательными снарядами Горловку.