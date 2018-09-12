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Крестным ходом в Петербурге прошли 110 тыс. человек

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
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В крестном ходе по Невскому проспекту, который состоялся 12 сентября, в день празднования перенесения мощей святого Александра Невского, приняли участие 110 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на Санкт-Петербургскую митрополию.

Отмечается, что каких-либо нарушений в ходе проведения мероприятия зарегистрировано не было.

«Особенностью этого крестного хода в том, что география его расширяется. В нем принимали участие не только петербуржцы, но и представители соседних епархий», — сказала руководитель сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова.

В шествии участвовали верующие из Пскова, Великого Новгорода, Ярославля, Москвы, а также ближнего зарубежья — из Латвии и Эстонии.

В ночь на 17 июля состоялся многотысячный крестный ход в Екатеринбурге, приуроченный к 100-летию гибели царской семьи, который возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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