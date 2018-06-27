Автомобильный крестный ход добрался до Владивостока

Во Владивосток прибыли участники автомобильного крестного хода. Акция стартовала в Магадане. Колонна далее проследует в Биробиджан, а конечной точкой маршрута станет Екатеринбург.

Как сообщает ИА MagadanMedia, организатором крестного хода стало российское общество инвалидов Колымы. Он приурочен к 100-летию со дня гибели семьи Романовых. По словам паломников, главная цель пробега — сохранение истории государства.

На протяжении всего пути в каждом городе участники акции устанавливают поклонные кресты и совершают службы в храмах. Они возят с собой тактильную икону Матроны, которую сделали сами.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Свердловской области с 16 по 18 июля пройдет XVII Международный фестиваль «Царские дни». Он будет посвящен 100-летию со дня гибели российского императора Николая II и его семьи. Ожидается, что его посетит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.