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Алапаевск готовят к крестному ходу в рамках фестиваля «Царские дни»

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Уральский город Алапаевск начали готовить к Международному фестивалю «Царские дни». Он пройдет в годовщину расстрела великих князей — членов дома Романовых.

Как уточняет ИА «Ура.ру», особое внимание власти города уделяют проверке работы энергосистемы. Специалисты АО «Облкоммунэнерго» реконструируют объекты электросетевого комплекса на пути следования участников крестного хода, который пройдет в рамках фестиваля. Энергетикам предстоит отремонтировать две трансформаторные электростанции и перенести некоторые линии электропередачи на новые опоры.

На площади перед Напольной школой, куда были заключены Романовы и их близкие 100 лет назад, предстоит перевести линии электропередачи в подземные коммуникации. На улице Ленина, по которой пройдет основной поток участников фестиваля, ветхие деревянные опоры должны заменить на железобетонные.

XVII Международный фестиваль «Царские дни» пройдет в Свердловской области с 16 по 18 июля. Он будет посвящен 100-летию со дня гибели российского императора Николая II и его семьи. Часть мероприятий запланирована в Екатеринбурге. Часть — в Алапаевске. Участники посетят места, где свои последние дни провели Романовы.

В этом году фестиваль, как ожидается, соберет около 100 тыс. человек. Ожидается, что его посетит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Екатеринбурге будет построен храм в честь святого Евгения Боткина — личного врача императора Николая II.

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