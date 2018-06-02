Княгиня Романова проехала по Крымскому мосту на автомобиле Lada
Глава императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна проехала по Крымскому мосту на российском автомобиле Lada Largus. За рулем машины был ее сын — князь Георгий Михайлович.
Поездка имела особое символичное значение, поскольку мост был открыт в год 235-летия присоединения Крымского полуострова к Российской империи, отметил официальный представитель канцелярии дома Романовых в республике Владислав Пилькевич.
«У них остались невероятные ощущения, так как Крымский мост — это жемчужина и достояние многонационального народа. Это невероятная стройка века. Крымский мост соединил историческую Россию навсегда», — приводит его слова «РИА Новости».
Романовы прибыли в Крым 28 мая. За это время они посетили Керчь, Симферополь, Феодосию и Севастополь. Великая княгиня Мария Владимировна ранее назвала мост сбывшейся мечтой для жителей полуострова и призвала не обращать внимания на критику проекта со стороны западных партнеров.
Мария Владимировна является единственной дочерью Владимира Кирилловича Романова и внучкой великого князя Кирилла Владимировича, который был двоюродным братом Николая Второго. В 1924 году он провозгласил себя императором в изгнании.