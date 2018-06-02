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Княгиня Романова проехала по Крымскому мосту на автомобиле Lada

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Глава императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна проехала по Крымскому мосту на российском автомобиле Lada Largus. За рулем машины был ее сын — князь Георгий Михайлович.

Поездка имела особое символичное значение, поскольку мост был открыт в год 235-летия присоединения Крымского полуострова к Российской империи, отметил официальный представитель канцелярии дома Романовых в республике Владислав Пилькевич.

«У них остались невероятные ощущения, так как Крымский мост — это жемчужина и достояние многонационального народа. Это невероятная стройка века. Крымский мост соединил историческую Россию навсегда», — приводит его слова «РИА Новости».

Романовы прибыли в Крым 28 мая. За это время они посетили Керчь, Симферополь, Феодосию и Севастополь. Великая княгиня Мария Владимировна ранее назвала мост сбывшейся мечтой для жителей полуострова и призвала не обращать внимания на критику проекта со стороны западных партнеров.

Мария Владимировна является единственной дочерью Владимира Кирилловича Романова и внучкой великого князя Кирилла Владимировича, который был двоюродным братом Николая Второго. В 1924 году он провозгласил себя императором в изгнании.

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