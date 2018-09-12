Путин стал почетным вожатым детского центра «Океан»

Президента России Владимира Путина приняли в ряды вожатых всероссийского детского центра «Океан». Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер посетил лагерь 12 сентября после пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Как пишет ТАСС, сейчас в «Океане» проходит фестиваль дружбы России и Китая.

«По поручению вожатского отряда «Исток» с огромным удовольствием принимаем вас в ряды вожатых всероссийского детского центра «Океан», — сказал директор центра Андрей Базилевский, вручая главе государства толстовку с символикой лагеря.

Си Цзиньпину педагоги «Океана» подарили его фотопортрет, сделанный 10 лет назад во время визита лидера Китая в детский центр.

Китайская делегация преподнесла Путину картину из шелка, выполненную в честь российских спасателей, которые помогли Китаю ликвидировать последствия землетрясения в 2008 году.

IV Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит на острове Русский во Владивостоке 11–13 сентября. Основными темами форума являются развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее 12 сентября Си Цзиньпин восхитился масштабами форума и поздравил Путина с его проведением. Лидер КНР отметил, что Россия и Китай должны налаживать отношения «рука об руку» ради стабильности и мира.