РЭЦ поможет продвижению мультфильмов студии Wizart в Китае

Российский экспортный центр (РЭЦ) будет способствовать продвижению продуктов российской мультипликационной студии Wizart в Китае. Соответствующее соглашение подписано 12 сентября с крупным китайским дистрибутором HY Media на Восточном экономическом форуме.

Как рассказала пресс-служба РЭЦ, китайская сторона впервые принимает участие в финансировании российской анимации. Так, к проекту анимационного фильма «Снежная Королева: Зазеркалье» в качестве партнеров присоединились три компании из КНР.

«Мы счастливы работать с Wizart, «Снежная Королева: Зазеркалье» — это анимация высокого качества. Мы считаем, что у фильма будет отличный бокс-офис в Китае», — отметила гендиректор HY Media Лиша Нин.

Вместе с тем гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев отметил, что экспорт мультипликации открывает канал для поставки на внешние рынки большого пакета лицензионной продукции, в том числе игрушек, товаров народного потребления, одежды и аксессуаров, а также продуктов питания с изображениями героев мультфильма.

В российский прокат «Снежная Королева: Зазеркалье» выйдет 1 января 2019 года. При этом сборы третьей части франшизы «Снежная Королева 3: Огонь и лед» в Китае составили почти $12 млн.