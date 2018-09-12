Медведев посетит Финляндию с рабочим визитом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев совершит рабочий визит в Финляндию 26 сентября. Сообщение об этом в среду, 12 сентября, распространила пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

«В ходе рабочего визита в Финляндию председатель правительства России проведет переговоры с премьер-министром страны Юхой Сипилей», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров российский премьер и его коллега обсудят вопросы двусторонней торговли, экономического сотрудничества и отношений государств в культурно-гуманитарной сфере.

«В повестке переговоров — ход реализации совместных промышленных, энергетических и инфраструктурных проектов и другие темы, представляющие взаимный интерес», — уточняет «Федеральное агентство новостей».

1 сентября Медведев ознакомился с первым диагностическим корпусом строящегося в инновационном центре «Сколково» международного медицинского кластера. Клиника производит «почти фантастическое впечатление», отметил премьер по итогам визита.