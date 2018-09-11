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Медведев допустил дополнительную корректировку пенсионного законодательства

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил новые корректировки в пенсионном законодательстве.

«Мы должны исходить просто из реалий и откликаться на те проблемы, которые могут возникать. И не надувать щеки, а принимать решения. Может быть, даже что-то придется скорректировать. К этому нужно быть готовыми», — заявил Медведев 11 сентября в ходе обсуждения предложений «Единой России».

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Российский премьер поставил перед партией задачу в течение всего переходного периода следить, как будет работать новое пенсионное законодательство, сообщает «Интерфакс».

Отдельное внимание премьер-министр России призвал обратить на развитие взаимоотношений между работниками и работодателями в контексте изменений в пенсионное законодательство.

Медведев подчеркнул, что при участии «Единой России» в местных парламентах появляются изменения, которые позволяют сохранять действующие региональные льготы на переходный период (то есть для мужчин с 60 лет и для женщин с 55 лет. — Ред.).

В частности, речь идет о льготах для проезда на общественном транспорте, на лекарства, на оплату услуг ЖКХ. Соответствующие инициативы поступили в 65 региональных парламентов, отметил премьер.

Законопроект о внесении изменений в пенсионную систему был предложен правительством в июне, а в июле прошел первое чтение в Госдуме. Документ, в частности, предусматривает, увеличение пенсионного возраста для мужчин на пять лет (до 65) и на восемь (до 63) — для женщин.

При этом 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором призвал смягчить предложенный законопроект. В частности, глава государства счел целесообразным увеличение возраста выхода на пенсию для женщин не на восемь, а на пять лет.

Российский лидер также отметил, что правительство страны рассматривало и другие варианты изменений пенсионной системы, однако альтернативные сценарии не решают проблему и в лучшем случае «просто латают дыры» При этом меры принимать необходимо уже сейчас, поскольку чем позже будут вноситься пенсионные изменения, тем жестче они будут, отметил Путин.

6 сентября в Госдуму было внесено несколько пакетов поправок к пенсионному законопроекту.

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