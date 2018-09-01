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Медведев ознакомился с медицинским кластером «Сколково»

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в субботу, 1 сентября, ознакомился с первым диагностическим корпусом строящегося в инновационном центре «Сколково» международного медицинского кластера, передает «РИА Новости».

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Главе кабмина рассказали об установленном в клинике новейшем оборудовании, показали кабинеты, палаты и лаборатории. Медведев осмотрел конференц-зал и симуляционный центр.

Клиника производит «почти фантастическое впечатление», отметил премьер по итогам визита. 

Медведев рассказал, что строительству клиники предшествовало много споров о том, нужны ли в России лечебницы, действующие по особым правилам. Но главное — не правила, а вылечить человека и дать необходимые знания врачу, подчеркнул премьер.

«Мне кажется, это здесь удалось», — указал он.

Международный медицинский кластер реализуется на площади 57 га в «Сколково». Целью его создания является развитие научных исследований, разработка новых медицинских технологий и лекарственных препаратов, привлечение в Россию лучших медицинских и образовательных практик из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По специальному закону от 2015 года для зарубежных медицинских, образовательных и научных организаций в кластере создаются условия, максимально приближенные к условиям работы в стране происхождения.

В конце августа российские ученые из биомедицинского кластера «Сколково» нашли способ почти на треть сократить стоимость прикладных исследований ДНК и время, необходимое для их проведения.

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