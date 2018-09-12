Госсовет Удмуртии ввел запрет на продажу электронных сигарет школьникам

Ограничение на продажу электронных сигарет несовершеннолетним ввели в Республике Удмуртия. Законопроект приняли на очередной сессии заксобрания, которое прошло 12 сентября, сразу в двух чтениях.

Как отметила председатель постоянной комиссии по здравоохранению Надежда Михайлова, на данный момент федерального законопроекта по данному поводу нет. Михайлова также выразила мнение, что актуальность закона в том, что Всемирная организация здравоохранения считает, что распространение электронных систем приняло масштаб эпидемии, пишет ИА «Сусанин».

Магазины, которые будут продавать несовершеннолетним электронные сигареты будут штрафовать. Сумма штрафа составит от 3 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от лица, нарушившего закон.

По словам Михайловой, эксперты доказали, что в состав жидкости для так называемых вейпов входят токсичные вещества и никотин, которые плохо действуют на организм несовершеннолетних.

Ученые из Университета Невады и Института исследования пустыни провели эксперимент, в результате которого удалось установить, что значительная часть вызывающих рак химических соединений, используемых в электронных сигаретах, осаждается в легких.