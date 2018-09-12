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Меркель допустила участие военных ФРГ в ударах по Сирии

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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В военных ударах коалиции западных стран по Сирии могут принять участие вооруженные силы Германии, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она подчеркнула, что исключить этой возможности нельзя.

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В среду, 12 сентября, в ходе выступления в Бундестаге она отметила, что Германия является сторонником политического урегулирования.

«Но просто утверждать, что мы можем не обращать внимания на то, что где-то используют химическое оружие и не соблюдают международную конвенцию, — это тоже не может быть ответом», — цитирует Меркель ТАСС.

По словам немецкого канцлера, позицией Германии не может быть утверждение «нет» вне зависимости от мировых событий. Она обратила внимание, что действия ФРГ будут обусловлены конституцией страны.

7 сентября Меркель впервые поддержала военную миссию России в Сирии по борьбе с террористическими формированиями, в том числе в провинции Идлиб.

В те же дни в немецких СМИ появились данные, что в министерстве обороны Германии прошли консультации по вопросу возможного военного участия страны в ударах по Сирии. Сообщалось, что силы ФРГ присоединились бы к ударам по позициям сирийских военных в случае возможной химической атаки.

 

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