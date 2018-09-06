Прямой эфир

Кремль уточнил слова Меркель о переговорах с Путиным по ситуации в Идлибе

0
Фото: REUTERS/Christian Mang
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о переговорах с лидерами России и Турции по ситуации в сирийской провинции Идлиб, вероятнее всего, имела в виду какой-то ранний разговор, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наверное, речь идет о каком-то раннем разговоре. Сегодня [такого разговора] не было. И вчера тоже не было», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в интервью немецким телеканалам RTL и NTF канцлер заявила, что поговорила с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом о ситуации в Идлибе, где, по ее словам, сложилась неоднозначная обстановка.

Ситуация в этой провинции Сирийской Арабской Республики станет одной из главных тем саммита стран — гарантов перемирия в САР (Россия, Турция, Иран), который пройдет в Тегеране 7 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп предупредил о гневе США в случае кровопролития в Идлибе
Минобороны опубликовало видео ударов ВКС РФ по террористам в Идлибе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017