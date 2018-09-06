Кремль уточнил слова Меркель о переговорах с Путиным по ситуации в Идлибе

Канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о переговорах с лидерами России и Турции по ситуации в сирийской провинции Идлиб, вероятнее всего, имела в виду какой-то ранний разговор, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наверное, речь идет о каком-то раннем разговоре. Сегодня [такого разговора] не было. И вчера тоже не было», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в интервью немецким телеканалам RTL и NTF канцлер заявила, что поговорила с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом о ситуации в Идлибе, где, по ее словам, сложилась неоднозначная обстановка.

Ситуация в этой провинции Сирийской Арабской Республики станет одной из главных тем саммита стран — гарантов перемирия в САР (Россия, Турция, Иран), который пройдет в Тегеране 7 сентября.