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Пентагон не имеет данных о наличии у сирийской оппозиции химоружия

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Фото: TASS/Zuma/Ting Shen
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Соединенные Штаты не имеют свидетельств наличия химического оружия в руках сирийской оппозиции. С таким заявлением выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По его словам, США не увидели свидетельств того, что у сирийской оппозиции в провинции Идлиб действительно есть какой-либо химический потенциал, пишет «Федеральное агентство новостей».

11 сентября российские военные сообщили, что в населенном пункте Джиср-эш-Шугур, провинция Идлиб, прошли съемки постановочной провокации с якобы применением правительственными силами химического оружия против мирного населения.

8 сентября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о сходке террористов в Идлибе с участием местных координаторов «Белых касок». В ходе встречи, по версии российского ведомства, был утвержден сценарий провокации с использованием химоружия, которая якобы должна состояться вечером следующего дня в Идлибе.

В этот же день ВВС США обстреляли населенный пункт Хаджин фосфорными боеприпасами, что вызвало мощные пожары.

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