В МИД России спрогнозировали действия Ирана в рамках СВПД

Иран может откорректировать выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если США пойдут на преднамеренное обострение ситуации вокруг сделки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Исламская республика, по словам дипломата, сама вряд ли проявит инициативу в сломе СВПД, так как стране это невыгодно. Рябков также заявил в интервью «Российской газете», что не видит признаков того, чтобы кто-то из участников СВПД хотел пересмотреть соглашение.

«Есть полное единство взглядов, готовность работать совместно. Важно, что такого же подхода придерживается Европейская внешнеполитическая служба, которая традиционно выступает в качестве координатора этого переговорного процесса», — отметил он.

«Требовать от иранцев особенно в нынешних обстоятельствах ратификации дополнительного протокола было бы, по меньшей мере, некорректно», — заявил он.

Дипломат добавил, что российская сторона не понимает, что имеет в виду Франция, говорят о «более широких переговорах» с Ираном, так как переговоры уже идут.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД по ядерной программе Ирана из-за якобы нарушения Тегераном условий договора.

Данное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и странами-гарантами — Россией, США, Францией, Германией, Великобританией и Китаем. По условиям договора Тегеран давал обязательство не разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие международных санкций.

В августе Вашингтон вновь ввел ограничения против Ирана. Решение США выйти из сделки осудило мировое сообщество.