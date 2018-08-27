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Германия решила пересмотреть отношения с США

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о намерении представить новую внешнеполитическую стратегию страны по отношению к США.

По его словам, Берлину необходимо переоценить партнерство с Вашингтоном трезво и критично.

«Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично и даже самокритично», — сказал министр.

Как отмечает агентство DPA, 25 августа в Берлине состоялось мероприятие по случаю Года Германии в США, стартующего 3 октября.

В июне Маас уже заявлял, что Берлин не будет замалчивать разногласия с США.

Кроме того, в своей статье для Handelsblatt немецкий министр заявил, что ФРГ и Штаты отдаляются друг от друга, и началось это еще до прихода Дональда Трампа к власти.

Строить новые взаимоотношения с Вашингтоном Маас предложил по принципу «сбалансированного сотрудничества», при котором главной целью станет создание сильной независимой Европы.

Тогда заявления министра прозвучали на фоне выхода США из иранского ядерного соглашения.

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