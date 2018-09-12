Виталий Фридзон: «Хочу завершить карьеру в сборной на красивой ноте»

Сборная России по баскетболу завершает подготовку к матчам квалификации чемпионата мира-2019 против команда Чехии (13 сентября) и Болгарии (16 сентября). В среду мужская национальная команда отправится на матч в чешский город Пардубице, а сразу после этой встречи, в ночь на пятницу, вернется домой и продолжит подготовку к игре со сборной Болгарии.

Россияне играют в группе K вместе со сборными Франции, Боснии и Герцеговины, Чехии, Болгарии и Финляндии. Причем с французами и боснийцами отечественные баскектболисты уже не встретятся, поскольку играли с ними на первом этапе. Для попадания в финальный турнир ЧМ-2019 необходимо по итогам 12 туров занять не ниже третьего места в группе. Сборная Чехии пока занимает второе место в группе K, одержав пять побед в шести матчах. Команда России находится на третьей строчке с тремя победами и тремя поражениями. В активе коллектива из Болгарии две победы.

Накануне важнейших игр «Известия» пообщались с капитаном сборной России, чемпионом Евролиги и бронзовым призером Олимпийских игр-2012 Виталием Фридзоном.

— В каком настроении команда подходит к матчам с чехами и болгарами?

— В команде всегда хорошая атмосфера, и нынешний сбор не стал исключением. Постепенно набираем игровой ритм и надеюсь, что будем готовы в двум этим матчам. Понимаем, что надо побеждать и мы сделаем всё для этого.

— Не тяжело будет без основного центрового Тимофея Мозгова?

— Тяжеловато. Он бы нам сильно помог, но мы понимаем его ситуацию. Он переехал в новый город, перешел в новую команду, где надо с первых дней проявлять себя. Поэтому для него лучше остаться в Орландо. При этом Тимо всегда с удовольствием приезжает в сборную, когда у него есть такая возможность. И она у него будет — на чемпионате мира. Теперь нам важно туда отобраться. Через год в Китае у нас может быть очень неплохой состав.

— А с нынешним составом команде по силам преодолеть квалификацию?

— Легко не будет, но у нас есть хорошие шансы выполнить поставленную задачу. Мы можем обыграть любого соперника, что и доказали в первом квалификационном раунде. Да, мы дважды уступили французам, но в обоих матчах были близки к победе. Надеюсь, всё будет хорошо.

— Все обсуждают возвращение в сборную Алексея Шведа…

— Так он никуда и не уходил. Из-за совпадения календарей ФИБА и Евролиги Леша не мог приехать в национальную команду — клубы решают, кого отпускать в сборную, а кого нет. Но сейчас Швед в строю, он много тренируется и постепенно набирает форму после отпуска. Многое будет зависеть от его игры. Если он подойдет к играм с Чехией и Болгарией в хороших кондициях, команде будет гораздо легче.

— Вы наверняка читали, что центровой ЦСКА Джоэль Боломбой находится в процессе получения российского гражданства и выразил желание играть за сборную. Как относитесь к этому?

— Положительно. Только порадуюсь, если он приедет в сборную. С пятыми номерами у нас проблема. Как я уже говорил, Мозгов играет в NBA и не участвует в «окнах» ФИБА. А Джоэль — это реальное усиление. Он обладает отличными физически данными, подвижный, с броском. Такого человека нам не хватает. Теперь важно понять, как быстро он перестроится с американского на европейский баскетбол. К тому же ему всего 24 года — молодая кровь нужна сборной. Ведь ветераны постепенно будут уходить.

— Кого вы имеете в виду?

— В первую очередь себя. Хочу завершить карьеру в сборной на красивой ноте — здорово выступить на чемпионате мира и отобраться на Олимпиаду-2020. Это мой последний четырехлетний цикл в национальной команде. Не вижу смысла оставаться дольше — надо давать дорогу молодым.

— Летом вы перешли в «Локомотив-Кубань». Уже успели познакомиться с главным тренером краснодарцев Сашей Обрадовичем и новыми партнерами по команде?

— Сашу я знаю давно, с ним мы в хороших отношениях. Поэтому я с удовольствием принял предложение «Локо». До приезда в сборную я успел 10 дней потренироваться с новыми партнерами. Все ребята — веселые, командные. Мне нравятся атмосфера в новом коллективе, а также тренировочный процесс и отношение нашего наставника ко мне. Чувствую, что нужен команде и команда нуждается во мне. Это придает мне уверенности в своих силах. Я снова кайфую от баскетбола.

— Успеете наиграть командные связи к старту сезона, учитывая, что многие уже разъехались по сборным?

— Действительно, у нас мало времени, чтобы подвести команду к началу сезона в оптимальной форме, наиграть комбинации, хорошо изучить друг друга. Четыре игрока «Локо» уехали в сборную России, Мустафа Фалль — в сборную Франции, Матеуш Поштинка — в сборную Польши. На сборах нет половины команды. Тренер нервничает и я могу его понять — на нем лежит большая ответственность, много новых игроков… Но после возвращения всех ребят из сборных у нас еще будет несколько недель совместных тренировок. Если все будут здоровы и наберут хорошую форму, то мы пошумим в этом сезоне. Уверен в этом.

— Самым интересным новичком «Локо» стал экс-игрок «Бруклина» Айзея Уайтхэд. Он произвел на вас впечатление?

— Это очень талантливый и одаренный игрок. Он только что переехал из США, для него пока всё в новинку. Айзея не разу не выезжал из своей страны до перехода в «Локо». Ему нужно время, чтобы привыкнуть к европейскому баскетболу. Если процесс адаптации пройдет быстро и он найдет понимание с тренером, то проведет очень хороший сезон.

— Не будете скучать по ЦСКА, в котором вы провели пять лет?

— Это были хорошие пять лет. Мы выиграли много трофеев, взяли Евролигу… Но я хочу играть, приносить пользу клубу, а не быть 12-м или 13-м человеком в команде. Чувствую, что у меня еще есть силы, чтобы показывать результативный баскетбол. Сидеть на лавке — не мое.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter