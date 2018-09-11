Турпоток в Крым с начала года вырос на 30%

Крым с начала года посетили 5,6 млн туристов, это больше показателей за 2017 год — тогда полуостров посетили около 5,4 отдыхающих.

Поток туристов на 30% больше, чем в январе – августе 2017 года, сообщило во вторник, 11 сентября, министерство курортов и туризма республики. «Из них 885 тыс. — граждане Украины», — подчеркнули в ведомстве.

Ожидается, что турпоток продолжит расти и в мягкий сезон. «Бархатный сезон всегда привлекал в Крым любителей активных видов туризма, для которых сейчас наступает самое подходящее время. Погода в Крыму установилась мягкая, очень комфортная, температура воздуха и температура морской воды днем в среднем +25 градусов», — сказано на сайте крымского министерства.

На рост турпотока повлияло введение в эксплуатацию нового терминала аэропорта Симферополя и Крымского моста.

Ялта оказалась в тройке самых популярных российских городов для путешествий на осенние выходные. Путешественники бронируют жилье в Ялте в среднем за 2,7 тыс. рублей в сутки.