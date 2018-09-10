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Ялта вошла в топ-3 городов РФ для отдыха в осенние выходные

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Ялта оказалась в тройке самых популярных российских городов для путешествий на осенние выходные. Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Первые два места достались Санкт-Петербургу и Сочи. За Ялтой следуют Казань и Москва. Также в десятку лучших вошли Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и подмосковная Коломна.

Как уточняет ИА «Крым-информ», путешественники бронируют жилье в Ялте в среднем за 2,7 тыс. рублей в сутки. Дешевле всего проживание обходится в Петрозаводске, а дороже всего — в Москве.

Ранее Краснодарский край признали самым фестивальным регионом этой осени. Далее следуют Владимирская область и Крым.

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