Российские туристы предпочли Сочи отдыху в Турции

Популярность курортного города Сочи у российских туристов выросла в четыре раза за пять лет и обогнала турецкие курорты. Такие данные приводит исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

По ее словам, в этом году на отдыхе в Сочи побывали 8 млн граждан РФ, а Турцию посетили 6 млн.

«По России пять лет назад только в Сочи отдохнули 2 млн туристов, а в 2018 году их количество уже увеличилось до 8 млн», — цитирует ее «РИА Новости».

Она также отметила, что за год число пакетных туристов на российских курортах увеличилось вдвое.

Как ранее выявили специалисты лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС, чаще всего шенгенские визы на длительный срок российским туристам выдают консульства Испании, Финляндии, Греции, Италии, Германии и Франции.