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Эксперты назвали способ дешево путешествовать

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Специалисты онлайн-сервиса путешествий Kayak проанализировали туристические бронирования за последний год и назвали самое выгодное время для бронирования отелей. Как отмечает Independent 1 сентября, в непопулярные сезоны путешественники могут значительно сэкономить. 

Эксперты проанализировали цены 10 самых популярных направлений с августа 2017 года по июль 2018 года.

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Так, столицу Чехии Прагу выгоднее всего будет посетить 17 января, когда средняя стоимость номера в отеле снижается почти на 2 тыс. рублей за ночь по сравнению с предновогодними праздниками.

Экономический центр Марокко — город Марракеш — удивит ценами весной. В частности, 7 апреля стоимость проживания снизится в 10 раз по сравнению с 28 июля — эта дата считается самой дорогой.

Отмечается, что даже на самых популярных направлениях можно сэкономить до 90%, если запланировать поездку на непопулярный сезон.

Также специалисты советуют искать дешевые авиабилеты, чтобы сделать свою поездку менее затратной.

«Не секрет, что поездка в несезон может обойтись дешевле. Исследование показывает, что при сдвиге даты даже на несколько дней путешествие может стать гораздо дешевле», — заявил директор Kayak Europe Джон-Ли Саез.

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