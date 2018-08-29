Чаще всего на отдых в Крым прилетают туристы из городов-миллионников

Отдых в Крыму чаще всего выбирают жители российских городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

«Больше всего путешественников прилетает из Москвы и Санкт-Петербурга. Что касается других городов-миллионников, то отдых на полуострове популярен у жителей Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Эти данные основаны на четырехлетнем исследовании сервиса путешествий «Туту.ру». Отмечается, что пассажиропоток также растет из Челябинска, Красноярска и Уфы.

На отдых чаще всего приезжают отдыхающие в возрасте от 34 до 44 лет, в летние месяцы возраст туристов снижается, поскольку многие едут в отпуск с детьми. В сентябре и октябре в Крым едут уже россияне постарше — от 40 до 44 лет. Доля мужчин и женщин среди туристов на полуострове примерно одинакова, однако мужчины чаще летают в зимние месяцы (около 57%), а женщины — в теплое время года.

Как отмечает НСН, минимальная стоимость билета на полуостров составила 4413 рублей в феврале, а максимальная — 8707 рублей в июле. Глубина бронирования увеличивается в летние месяцы в пять раз по сравнению с зимним периодом. Так, летний отпуск россияне начинают планировать за 50–60 дней, а зимний — за 10–12 дней.

6 августа в Крыму заявили о возможности побить 25-летний рекорд по числу туристов. Предыдущий рекорд был установлен несколько лет назад, когда полуостров еще входил в состав Украины — тогда Крым посетили 6 млн туристов. По словам главы комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, на положительную динамику турпотока помимо Крымского моста повлияли новый терминал международного аэропорта в Симферополе и развитие туристической инфраструктуры курорта.