Число пострадавших в массовом ДТП на юге Москвы достигло шести

Один человек погиб и еще шесть пострадали в результате дорожной аварии с участием восьми транспортных средств в южной части Москвы. Уточненные данные приводит ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел 11 сентября около дома № 100 на Варшавском шоссе по направлению в сторону области. Столкнулись пять легковых автомобилей, два грузовика и междугородний автобус. Предположительно, водитель грузовика уснул за рулем и въехал в семь автомобилей, которые остановились перед запрещающим сигналом светофора.

Первоначально сообщалось об одном погибшем и троих раненых.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Сейчас движение на этом участке трассы затруднено, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

9 сентября на Новочеркасском бульваре в юго-восточной части Москвы автомобилист наехал на пешеходов. В результате погиб один человек, еще десять пострадали.