Столичный «Спартак» объявил об уходе зятя владельца клуба Федуна

Московский «Спартак» объявил об уходе Юхана Гераскина с поста технического директора клуба.

Как говорится в Twitter команды, 29-летний функционер покидает красно-белых по собственному желанию. При этом «Спартак» поблагодарил Гераскина «за проделанную работу» на благо клуба и пожелал успехов.

Гераскин занимал пост технического директора с 2014 года. Он приходится зятем президенту красно-белых Леониду Федуну. В октябре 2014 года он женился на дочери функционера Екатерине.

📰⚡️ Юхан Гераскин покидает #Спартак



Гераскин занимал пост технического директора красно-белых с лета 2014 года.@fcsm_official благодарит Юхана Александровича за проделанную работу на благо нашего клуба и желает успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/vGfARD8nYd — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 10, 2018

Ранее стало известно, что переход экс-защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри в «Спартак» может сорваться. Никаких вопросов по контракту у 37-летнего футболиста нет, медосмотр в римской клинике также пройден успешно. Однако у Терри и его семьи возникли сомнения о целесообразности переезда в Россию на фоне многочисленных негативных публикаций о России в английской прессе.

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