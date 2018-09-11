Прямой эфир

Столичный «Спартак» объявил об уходе зятя владельца клуба Федуна

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский «Спартак» объявил об уходе Юхана Гераскина с поста технического директора клуба.

Как говорится в Twitter команды, 29-летний функционер покидает красно-белых по собственному желанию. При этом «Спартак» поблагодарил Гераскина «за проделанную работу» на благо клуба и пожелал успехов. 

Гераскин занимал пост технического директора с 2014 года. Он приходится зятем президенту красно-белых Леониду Федуну. В октябре 2014 года он женился на дочери функционера Екатерине.

Ранее стало известно, что переход экс-защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри в «Спартак» может сорваться. Никаких вопросов по контракту у 37-летнего футболиста нет, медосмотр в римской клинике также пройден успешно. Однако у Терри и его семьи возникли сомнения о целесообразности переезда в Россию на фоне многочисленных негативных публикаций о России в английской прессе.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Николай Рассказов: «Наша главная задача — первое место в группе»
Защитник молодежной сборной России и московского «Спартака» — о ключевом матче квалификации против сербов, контрольной встрече с командой Египта и предстоящих играх красно-белых
Сергей Шавло: «Переход Терри — это хорошо с имиджевой точки зрения»
Бывший генеральный директор «Спартака» — о возможном трансфере экс-защитника «Челси» и игре сборной России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017