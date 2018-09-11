Столичный «Спартак» объявил об уходе зятя владельца клуба Федуна
Московский «Спартак» объявил об уходе Юхана Гераскина с поста технического директора клуба.
Как говорится в Twitter команды, 29-летний функционер покидает красно-белых по собственному желанию. При этом «Спартак» поблагодарил Гераскина «за проделанную работу» на благо клуба и пожелал успехов.
Гераскин занимал пост технического директора с 2014 года. Он приходится зятем президенту красно-белых Леониду Федуну. В октябре 2014 года он женился на дочери функционера Екатерине.
Ранее стало известно, что переход экс-защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри в «Спартак» может сорваться. Никаких вопросов по контракту у 37-летнего футболиста нет, медосмотр в римской клинике также пройден успешно. Однако у Терри и его семьи возникли сомнения о целесообразности переезда в Россию на фоне многочисленных негативных публикаций о России в английской прессе.
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