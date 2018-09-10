СМИ сообщили о возможном срыве трансфера Терри в «Спартак»

Переход экс-защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри в «Спартак» может сорваться. Никаких вопросов по контракту у 37-летнего футболиста нет, медосмотр в римской клинике также пройден успешно.

Однако, как пишет «Спорт-Экспресс», у Терри и его семьи возникли сомнения о целесообразности переезда в Россию на фоне многочисленных негативных публикаций о России в английской прессе.

Дедлайн по принятию решения — 14 сентября. Не позднее этого срока красно-белые могут обратиться в комитет РФС по статусу игроков, который должен разрешить заявить защитника вне заявочной кампании.

Ранее сообщалось, что 37-летний игрок будет получать в Москве £1,8 млн в год (примерно 162,6 млн рублей). В настоящий момент у Терри истек контракт с «Астон Виллой». За бирмингемский клуб он сыграл 78 матчей. В составе «Челси» (2004–2017 годы) защитник провел 489 игр.