В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 российских вузов

11 российских вузов попали в топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников, который был составлен британской организацией QS Quacquarelli Symonds.

Лидером среди вузов России стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, который разместился в рейтинге на позиции в пределах от 101-го до 110-го места.

Далее следуют Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и МГИМО. На четвертом месте оказалась Высшая школа экономики (ВШЭ). Также в список попали МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИФИ, МИСИС и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

Лучшим региональным вузом оказался Новосибирский государственный технический университет. Сразу за ним следует Новосибирский государственный университет, передает «Газета.ру».

«Известия» ознакомились с рейтингом репутации вузов, составленным на основе мнений студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, а также работодателей.

В пятерку лучших вошли МГУ им. М.В. Ломоносова, лидер по большинству направлений, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, СПбГУ и Национальный исследовательский Томский политехнический университет.