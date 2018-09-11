Прямой эфир

В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 российских вузов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

11 российских вузов попали в топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников, который был составлен британской организацией QS Quacquarelli Symonds.

Названы лучшие вузы для техников, гуманитариев, медиков и инженеров
Агентство RAEX составило рейтинг высших учебных заведений по направлениям

Лидером среди вузов России стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, который разместился в рейтинге на позиции в пределах от 101-го до 110-го места.

Далее следуют Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и МГИМО. На четвертом месте оказалась Высшая школа экономики (ВШЭ). Также в список попали МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИФИ, МИСИС и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

Лучшим региональным вузом оказался Новосибирский государственный технический университет. Сразу за ним следует Новосибирский государственный университет, передает «Газета.ру».

«Известия» ознакомились с рейтингом репутации вузов, составленным на основе мнений студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, а также работодателей.

В пятерку лучших вошли МГУ им. М.В. Ломоносова, лидер по большинству направлений, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, СПбГУ и Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США профессора отстранили от лекций за шутку о чернокожих
Рособрнадзор вернул лицензию Европейскому университету в Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017