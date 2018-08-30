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В США профессора отстранили от лекций за шутку о чернокожих

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Руководство американского университета Эмори в Атланте (штат Джорджия) начало внутреннее расследование после того, как профессор использовал расовую шутку во время лекции.

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Инцидент произошел 23 августа. Преподаватель по праву рассказывал студентам о движении за гражданские права в 1960 году на юге США и использовал, как пишет The New York Post, слово на букву «Н» (речь идет о слове «нигер», считающимся оскорбительным в Соединенных Штатах — ред.).

Студенческая газета университета написала, что профессор уже извинился перед студентами, но руководство учебного заведения отстранило его от занятий на две недели.

«Оскорбительный язык не был включен в правоприменительную практику. Использование этого или любого другого оскорбления на расовой почве в нашем сообществе неприемлемо», — заявило руководство учебного заведения.

Тем временем специальная комиссия изучает подробности инцидента и вырабатывает рекомендации для последующих действий по отношению к профессору.

В марте профессор Гарварда уволился после обвинений в домогательствах. Хорхе Домингоз преподавал в университете с 1972 года. В сексуальном насилии его обвиняют до 20 женщин. Инциденты имели место на протяжении 1979-2015 годов.

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