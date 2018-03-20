Лауреатом крупнейшей премии по математике стал профессор Принстона

Международная Абелевская премия по математике за 2018 год присуждена профессору Института перспективных исследований американского Принстонского университета, выходцу из Канады Роберту Ленглендсу.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Норвежской академии наук.

Ученый удостоился высшей математической награды «за программу, объединяющую теорию представления с теорией чисел». Денежное вознаграждение составляет 6 млн норвежских крон (€630 тыс).

Мемориальный Абелевский фонд и награда были учреждены в январе 2002 года парламентом Норвегии в связи с 200-летием со дня рождения известного норвежского математика XIX века Нильса Хенрика Абеля.

Роберт Ленглендс родился в Канаде в 1936 году. Многолетняя научная деятельность ученого связана с Принстонским университетом, где он работает в кабинете, который когда-то занимал Альберт Эйнштейн.

Награждение математика пройдет в университете Осло 22 мая.