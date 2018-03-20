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Лауреатом крупнейшей премии по математике стал профессор Принстона

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Фото: Abel Prize
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Международная Абелевская премия по математике за 2018 год присуждена профессору Института перспективных исследований американского Принстонского университета, выходцу из Канады Роберту Ленглендсу.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Норвежской академии наук.

Ученый удостоился высшей математической награды «за программу, объединяющую теорию представления с теорией чисел». Денежное вознаграждение составляет 6 млн норвежских крон (€630 тыс).

Мемориальный Абелевский фонд и награда были учреждены в январе 2002 года парламентом Норвегии в связи с 200-летием со дня рождения известного норвежского математика XIX века Нильса Хенрика Абеля.

Роберт Ленглендс родился в Канаде в 1936 году. Многолетняя научная деятельность ученого связана с Принстонским университетом, где он работает в кабинете, который когда-то занимал Альберт Эйнштейн.

Награждение математика пройдет в университете Осло 22 мая.

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