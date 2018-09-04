Агентство RAEX составило рейтинг репутации российских вузов

«Известия» ознакомились с рейтингом репутации вузов, составленным на основе мнений студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, а также работодателей. Респонденты, опрошенные рейтинговым агентством RAEX, оценивали качество образования, востребованность выпускников работодателями, а также уровень научно-исследовательской деятельности учебных заведений.

В пятерку лучших вошли МГУ им. М. В. Ломоносова, лидер по большинству направлений, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, СПбГУ и Национальный исследовательский томский политехнический университет.

По данным исследования, лучшие технические вузы страны находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Томске. Студенты отмечают их высокое качество фундаментального образования, хороший уровень подготовки по прикладным направлениям, но в то же время недостаточное материальное обеспечение и слабую международную интеграцию.

Десятка лучших гуманитарных учебных заведений на 70% состоит из московских вузов. Опрошенные удовлетворены степенью вовлеченности образовательных учреждений в научные исследования и взаимодействия с иностранными университетами.

Опросы агентства RAEX проводились в 2016–2018 годах. В результате было получено свыше 60 тыс. оценок респондентов.

По мнению экспертов, рейтинг носит весьма субъективный характер.

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Названы лучшие вузы для техников, гуманитариев, медиков и инженеров