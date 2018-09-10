Экс-глава Центробанка прокомментировал максимумы доллара и евро

Приобретать сейчас доллар не имеет никакого смысла — это рискованная операция, которая может выйти совершенно неприятным образом, считает экс-глава Центрального банка России (1995–1998 годы), председатель наблюдательного совета группы ВТБ Сергей Дубинин.

10 сентября курс доллара на открытии торгов резко повысился и преодолел отметку в 70 рублей впервые с 16 марта 2016 года. Курс впервые с 2016 года превысил 81 рубль, поднявшись до отметки в 81,65 рубля. В настоящее время российская валюта находится под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. Также влияние на курс оказала покупка Центробанком средств на внутреннем рынке.

По мнению Дубинина, покупать сейчас американскую валюту не очень разумно, так как от этого актива, возможно, придется избавляться, если новые ограничительные меры Вашингтона будут заключаться в запрете на работу с долларом для значительного числа российских банков.

«Эта нестабильность курса валют связана прежде всего с эмоциональным воздействием ожиданий введения дальнейших санкций>…<Объективных экономических причин факторов для этого нет, в условиях, когда у нас [России] платежный баланс в принципе в нормальном состоянии», — заявил iz.ru экс-глава Центробанка РФ.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков также считает, что валютный рынок, рынок ценных бумаг во многом построены на теории ожидания, когда уверенность в завтрашнем дне позволяет «играть на повышение», а уже через сутки «депрессивные факторы» могут оказать противоположный эффект. По словам эксперта, в настоящий момент даже российский Центробанк не берется утверждать, что будет держать ситуацию под контролем на фоне возможного введения санкций.

«Поскольку даже выступление [Эльвиры] Набиуллиной [глава ЦБ РФ] прозвучало следующим образом, что ввиду непонятности поведения конгресса США и общей ситуации на рынках ключевая ставка может быть повышена», — сказал Юденков, отметив, что тенденция на рост курса доллара и евро в ближайшее время сохранится.

6 сентября, комментируя очередной рост курса валют, директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев заявил, что в ближайшие дни курс доллара может составить 72 рубля.

Новые антироссийские санкции США вступили в силу с 27 августа. Они предусматривают запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям и ряд других ограничений. Причиной введения ограничительных мер Вашингтон назвал дело с отравлением британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были найдены без сознание в британском Солсбери 4 марта.

Через три месяца американская сторона может ввести еще один пакет санкций. Он предусматривает понижение уровня дипотношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта. Однако от этой части Белый дом может отказаться, если Москва даст гарантию в будущем не использовать химоружие.