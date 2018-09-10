СМИ узнали об изучении Трампом варианта нанесения удара по российским силам в Сирии

Президент США Дональд Трамп обдумывает варианты ответных действий на якобы готовящуюся химическую атаку правительственных сирийских сил в провинции Идлиб. Об этом говорится в статье, опубликованной в Wall Street Journal, со ссылкой на источники.

Отмечается, что хозяин Белого дома еще не решил, будет ли нанесен удар по российским и иранским позициям в случае подобного развития событий.

США заявили о запланированной Асадом химатаке

В публикации говорится, что президент Сирии Башар Асад «одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного организованного оплота повстанцев в стране» в провинции Идлиб. «Представители ООН говорят, что 800 000 человек могут стать беженцами в результате нападения [правительственных сил]», — заявил автор статьи.

Трамп написал в Twitter, что Асад не должен совершить атаку на Идлиб, и предупредил, что если российские и иранские силы примут участие в этом, то совершат серьезную ошибку гуманитарного характера.

Усиление позиции России, Сирии и Ирана

Одновременно автор статьи отметил, что российские силы стали ключевым игроком в Сирии, и причиной этого стало «бездействие США». Сотрудничество между Ираном, Россией и Сирией растет, и это стало «безусловной реальностью».

При этом Вашингтон не может найти общий язык с Турцией, так как отношения с Анкарой испытывают серьезный кризис, пишет «Газета.ру».

Минобороны России предупредило о готовящейся провокации

В августе Минобороны России предупредило о подготовке боевиками в Идлибе очередной провокации с химоружием, которую США и их союзники используют как предлог для атаки на Сирию.

2 сентября в сирийском МИДе заявили о намерении властей освободить Идлиб от террористов. Решение поддержали Иран и Россия. МИД РФ заявил о решимости России продолжить борьбу с терроризмом в Сирии.