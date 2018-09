Джон Керри раскритиковал Трампа за выход из иранской ядерной сделки

Бывший госсекретарь США Джон Керри назвал решение американского президента Дональда Трампа о выходе из иранского ядерного соглашения опасным и неразумным шагом.

В эфире телеканала CNN 9 сентября Керри отметил, что решение Трампа не является «частью какой-либо широкой стратегии», а было просто частью предвыборной кампании.

«Президент лишь утверждает, что эта сделка одна из худших, но его слова не делают ее таковой. Это единственное самое сильное, единственное самое ответственное, единственное наиболее прозрачное ядерное соглашение», –– сказал Керри.

Он отметил, что Трамп совершенно не подумал о последствиях, к которым приведет разрыв сделки, и поставил в трудное положение Иран.

