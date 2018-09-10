Джон Керри раскритиковал Трампа за выход из иранской ядерной сделки

Бывший госсекретарь США Джон Керри назвал решение американского президента Дональда Трампа о выходе из иранского ядерного соглашения опасным и неразумным шагом.

В эфире телеканала CNN 9 сентября Керри отметил, что решение Трампа не является «частью какой-либо широкой стратегии», а было просто частью предвыборной кампании.

«Президент лишь утверждает, что эта сделка одна из худших, но его слова не делают ее таковой. Это единственное самое сильное, единственное самое ответственное, единственное наиболее прозрачное ядерное соглашение», –– сказал Керри.

Он отметил, что Трамп совершенно не подумал о последствиях, к которым приведет разрыв сделки, и поставил в трудное положение Иран.

Former US Secretary of State John Kerry says President Donald Trump’s decision to pull out of the Iran nuclear deal was “a very dangerous and ill-advised move” https://t.co/iR7kJ8XKoI pic.twitter.com/YeHoEhkUQi — CNN Politics (@CNNPolitics) 9 сентября 2018 г.

8 мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана из-за якобы нарушения Тегерана условий договора.

Данное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и странами-гарантами Россией, США, Францией, Германией, Великобританией и Китаем. По условиям договора Тегеран давал обязательство не разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие международных санкций.

В августе Вашингтон вновь ввел ограничения против Ирана. Решение США выйти из сделки осудило мировое сообщество.

В сентябре бывший госсекретарь США Джон Керри не исключил своего участия в президентской гонке 2020 года.