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Рухани заявил о попытках США начать диалог с Ираном

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Соединенные Штаты постоянно направляют посланников для начала переговоров с Ираном. Об этом заявил президент исламской республикой Хасан Рухани во время выступления перед государственными служащими 8 сентября.

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«С одной стороны, правители Белого дома замышляют заговоры против иранского народа, с другой — постоянно отправляют посланников для проведения переговоров», — приводит слова президента «РИА Новости».

В июле Рухани заявил, что получил от президента США Дональда Трампа восемь приглашений на встречу с ним. Это произошло в сентябре 2017 года в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент исламской республики наотрез отказался.

В мае США объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. Трамп заявил, что республика продолжает разрабатывать ядерное оружие и заниматься обогащением урана, несмотря на договоренности.

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