Рухани заявил о попытках США начать диалог с Ираном

Соединенные Штаты постоянно направляют посланников для начала переговоров с Ираном. Об этом заявил президент исламской республикой Хасан Рухани во время выступления перед государственными служащими 8 сентября.

«С одной стороны, правители Белого дома замышляют заговоры против иранского народа, с другой — постоянно отправляют посланников для проведения переговоров», — приводит слова президента «РИА Новости».

В июле Рухани заявил, что получил от президента США Дональда Трампа восемь приглашений на встречу с ним. Это произошло в сентябре 2017 года в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент исламской республики наотрез отказался.

В мае США объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. Трамп заявил, что республика продолжает разрабатывать ядерное оружие и заниматься обогащением урана, несмотря на договоренности.