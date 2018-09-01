Экс-госсекретарь США не исключил своего участия в президентской гонке

Бывший госсекретарь США Джон Керри не исключил своего участия в президентской гонке 2020 года и заявил, что планирует оставаться политически активным во время работы администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.

В своем интервью телеканалу CBS Керри отметил, что сейчас собирается сфокусировать свое внимание на промежуточных выборах в конгресс, но при этом не собирается сдаваться в отношении президентской гонки 2020 года.

Джон Керри уже баллотировался в президенты США. В ноябре 2004 года он уступил Джорджу Бушу всего 3% голосов электората. С 2013 по 2017 год он занимал пост госсекретаря США. В 2015 году его признали наименее эффективным госсекретарем за последние 50 лет.